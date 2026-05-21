Директора хабаровской фирмы будут судить за долги по зарплате в 400 тыс. рублей

В Хабаровске возбудили уголовное дело против директора компании, который задолжал работнику более 400 тысяч рублей. Мужчина больше двух месяцев не переводил зарплату, хотя у фирмы были деньги. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как выяснило следствие, руководитель организации, занимающейся оптовой продажей расходников и запчастей для машин, имел реальную возможность расплатиться с сотрудником. Однако вместо этого он продолжал пользоваться деньгами предприятия.
Поводом для разбирательства стала проверка прокуратуры Хабаровского края. Надзорное ведомство передало материалы в Следственный комитет. Там оперативно отреагировали и завели дело по статье 145.2 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Если вина руководителя подтвердится, ему грозит до трёх лет лишения свободы. Также могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 тысяч рублей или лишить права занимать определённые должности.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru