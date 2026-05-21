Парламентарии обсудили вопросы модернизации ЖКХ в Красноярском крае

По словам замминистра строительства и ЖКХ Красноярского края Игоря Епифанова, в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» на строительство и ремонт объектов питьевого водоснабжения в Солонцах, ЗАТО Железногорск, Уяре и других поселениях выделено более 1,2 млрд рублей. Ещё 402 млн направят на строительство водопроводов, артезианских скважин и разработку проектной документации. 1 млрд краевых субсидий распределен между 33 муниципалитетами на 192 мероприятия по модернизации объектов ЖКХ. На строительство котельных и очистных сооружений в нескольких округах края направят около 668 млн рублей и еще почти 420 млн выделят по проекту «Чистый воздух», в том числе на теплосети в Лесосибирске и Минусинске.