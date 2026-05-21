Парламентарии обсудили вопросы модернизации ЖКХ в Красноярском крае

В Законодательном Собрании Красноярского края состоялось заседание секции по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, ГО и ЧС совместно с секцией Координационного совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов госвласти и местного самоуправления в рамках подготовки к X Съезду депутатов региона. Основной темой обсуждения стала модернизация и устойчивое развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях края.
Перед мероприятием парламентарии посетили левобережные очистные сооружения Красноярска, где им показали результаты масштабного обновления — например, был запущен новый комплекс механической очистки. За счет автоматизированных операций качество очистки стоков было значительно улучшено, а у сотрудников теперь нет необходимости проводить работы вручную. На реконструкцию комплекса компания «КрасКом» вложила около 900 млн рублей.
В этом году начнется строительство станции ультрафиолетового обеззараживания и на эти цели выделено 800 млн рублей. Излучение будет убивать вирусы и бактерии, а очищенная вода вернется в Енисей. Также запланировано проектирование блока биологической очистки воды от азота и фосфора.
В ходе заседания заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС, руководитель секции Елена Пензина рассказала, что из-за износа основной части коммунальных сетей качество услуг в настоящее время страдает. Сама же модернизация требует комплексного подхода вплоть до привлечения инвестиций и подготовки кадров.
«Тема тарифов неразрывно связана с качеством услуг. Мы осознаем, что советское наследие в сфере ЖКХ практически исчерпано. Реконструкция и модернизация систем — это не вопрос украшения, а вопрос выживания инфраструктуры во многих населенных пунктах. Поэтому предлагаю подойти к решению проблемы практически, а не теоретически», — отметил председатель комитета по строительству, ЖКХ и ГО и ЧС Алексей Кулеш.
По словам замминистра строительства и ЖКХ Красноярского края Игоря Епифанова, в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» на строительство и ремонт объектов питьевого водоснабжения в Солонцах, ЗАТО Железногорск, Уяре и других поселениях выделено более 1,2 млрд рублей. Ещё 402 млн направят на строительство водопроводов, артезианских скважин и разработку проектной документации. 1 млрд краевых субсидий распределен между 33 муниципалитетами на 192 мероприятия по модернизации объектов ЖКХ. На строительство котельных и очистных сооружений в нескольких округах края направят около 668 млн рублей и еще почти 420 млн выделят по проекту «Чистый воздух», в том числе на теплосети в Лесосибирске и Минусинске.
«Коммунальная инфраструктура — это мощный комплекс: более 30 тысяч объектов, включая более 1200 котельных, 1300 водопроводов, сотни километров сетей. Износ превышает 60%, в том числе по тепловым сетям более 50%, по водопроводным — 66%, по канализационным — 76%. Сейчас первостепенная задача — определить реальное состояние инфраструктуры, чтобы спрогнозировать необходимые вложения за счет бюджетных источников и тарифов. Поставлен целевой показатель — к 2030 году обновлять не менее 2,5% сетей в год», — подчеркнул Игорь Епифанов.
Итоговые предложения секции войдут в Резолюцию X Съезда депутатов Красноярского края.