В Николаевске-на-Амуре зацвела аллея сакуры главы муниципалитета

Глава Николаевского района Анатолий Леонов на днях в своем родном городе посадил еще семь кустов сакуры. В прошлом году он заложил цветущую аллею у Центра культурного развития.
Купил на собственные деньги и привез из Хабаровска первые двенадцать саженцев. До этого в городе сакуры не было. Почему именно столько? Для него это число — символ завершенности и космического порядка.
Анатолий Леонов очень переживал, приживутся ли деревья, перезимуют ли, не вымерзнут ли зимой. Но сакура оказалась выносливой, и весной она расцвела пышным цветом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Теперь к прежним посадкам добавились новые.
Место выбрано не случайно: территорию в центре города около арт-объекта «Пара в танце» нужно облагородить, цветущие кусты для этого идеально подходят.
— Так сбылась моя давняя мечта — в родном городе посажены кусты сакуры, — сказал Анатолий Леонов. — Поддерживаю губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, который на днях высаживал кедры и сказал, что пришел наш черед садить сады для будущего поколения. Делаю и верю, что саду цвесть!
И еще добавил, что мечты не исполняются сами по себе, нужно прилагать усилия, а иногда и вкладывать средства, чтобы они осуществились. Тем более такие красивые! Зато теперь любоваться нежно-розовыми цветами смогут все жители северного города.