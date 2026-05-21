В Комсомольском районе осётр оказался «не по зубам» браконьерам

В Комсомольском районе сотрудники полиции в рамках операции «Путина-2026» задержали двоих мужчин по подозрению в незаконной добыче осетровых, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным полиции, фигуранты в возрасте 35 и 37 лет без разрешительных документов в ночное время вели вылов рыбы на реке Амур в районе села Новоильиновка. Для промысла они использовали маломерное судно с подвесным мотором и рыболовную сеть.
В результате незаконной добычи было выловлено четыре особи осетровых рыб, занесённых в Красную книгу Российской Федерации.
Задержанные пояснили, что планировали употребить рыбу в пищу.
Сотрудники полиции изъяли осетров из незаконного оборота и выпустили их в естественную среду обитания.
Кроме того, изъяты маломерное судно, подвесной мотор и рыболовная сеть. Они помещены на ответственное хранение.
Отделением дознания ОМВД России по Комсомольскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ. Максимальная санкция предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы. В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.