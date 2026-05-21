Актрису сериала «Клюквенный щербет» Фейзу Дживелек задержали по делу о наркотиках

В начале апреля турецкий актер Бурак Дениз был задержан в Стамбуле в рамках антинаркотической операции «Рассвет». Сообщалось, что на фоне операции также проверяются другие фигуранты, включая известных представителей индустрии. Позже стало известно, что результаты теста на наркотики у Бурака Дениза оказались положительными. После проверки его отпустили под обязательство регулярно отмечаться в полиции.