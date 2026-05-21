Актрису сериала «Клюквенный щербет» Фейзу Дживелек задержали по делу о наркотиках

Жандармы задержали актрису турецкого сериала’Клюквенный щербет" Фейзу Дживелек и популярного певца Мабеля Матиза в рамках очередного антинаркотического рейда. Задержание произошло в четверг, 21 мая.
— Были получены улики, на этом основании жандармерии Стамбула отдано указание провести задержание, обыск, биологическую экспертизу и дачу показаний 25 подозреваемых, — говорится в заявлении генеральной прокуратуры.
В данный момент в общей сложности задержаны уже 14 человек, передает РИА Новости.
В начале апреля турецкий актер Бурак Дениз был задержан в Стамбуле в рамках антинаркотической операции «Рассвет». Сообщалось, что на фоне операции также проверяются другие фигуранты, включая известных представителей индустрии. Позже стало известно, что результаты теста на наркотики у Бурака Дениза оказались положительными. После проверки его отпустили под обязательство регулярно отмечаться в полиции.
После проведения медицинских экспертиз в крови турецкой актрисы Ханде Эрчел не обнаружили следов наркотических веществ. Турецкие власти выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь» 25 марта. По этому же делу в Стамбуле были задержаны и другие знаменитости.