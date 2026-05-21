О чем подумать и что сделать, чтобы кризис стал временем роста и развития

ЕГ: Кризис — это возможность. Изучите все текущие счета и откажитесь от подписок на программы и торговые площадки, которыми давно не пользуетесь, от аренды дополнительного склада и т. п. Обязательно вращайтесь и общайтесь в бизнес-сообществах. Во-первых, поймете, что сложно не только вам, во-вторых, узнаете, кто и что уже предпринял. Еще один хороший инструмент, развивающий «насмотренность», — приглашение гостей на предприятие. С одной стороны, помогает становиться лучше, ведь перед визитом принято наводить порядок. С другой стороны, коллеги посмотрят свежим взглядом и что-нибудь посоветуют из своего опыта.