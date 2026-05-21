О чем подумать и что сделать, чтобы кризис стал временем роста и развития

Как не опустить руки от мировой турбулентности и не упустить дело своей жизни? Полезными советами делятся коллеги-предприниматели. «РГ» задала им пять одинаковых вопросов.
Российская газета: Какую стратегию выбрать: сокращать затраты или наращивать выручку?
Евгения Грамотеева: Резать косты (разг. «серьезно снижать расходы». — Прим. ред.) всегда болезненно, проще наращивать выручку. А для этого ты должен хорошо осознавать, в чем уникальность твоего предложения на рынке, и постоянно находиться в контакте со своими покупателями, понимать их боли. Пусть сейчас у некоторых предприятий инвестпрограммы закрыли — когда-то снова откроют, а техзадание уже проработано, можно стартовать.
Фото: Предоставлено Дмитрием Тепловым.
Дмитрий Теплов: Действия зависят от природы кризиса. Сейчас проблемы — отсрочка платежей клиентов, снижение потребительского спроса. Основные усилия стоит сосредоточить на наращивании выручки: развивать систему продаж, изменять подходы, искать дополнительных сотрудников для этой сферы. Но параллельно, конечно, сокращать затраты, не касающиеся текущей деятельности, что-то приостанавливать.
РГ: Как не паниковать, когда теряешь деньги и приходится увольнять персонал?
ЕГ: Можно сесть и страдать, а можно принять изменения, например повышение налогов для малых предприятий, как данность, и пересмотреть бизнес-модель. Делай что должно, и будь что будет. В кризис 2008 года наш менеджер по проектам приходил в офис и целый день звонил клиентам, хотя ничего не продавалось. Сейчас он наш коммерческий директор, эти контакты до сих пор помогают ему заключать сделки.
ДТ: Я во главе предприятия уже четверть века. Кризисов за это время хватало: 2008 год, 2014-й, 2020−2022 годы. Это времена непростых решений. Но в любом случае руководитель обязан сохранять полное спокойствие, вести себя рассудительно. И разбираться в проблемах вместе с персоналом. Кризис приносит новые задачи, и работники, каждый в меру своих полномочий и компетенций, подключаются к их решению. Нужно только грамотно и спокойно распределять задачи и трудиться в конструктивном ключе. Есть предприятия, где в кризис меняется стиль общения, появляются нервозные нотки. Это делу не поможет, нужно работать продуктивно, планомерно решая возникшие проблемы.
РГ: Нужен ли антикризисный план?
ЕГ: Успех — от слова «успеть». Управленец должен вовремя принять непопулярные меры, чтобы сохранить компанию. Напишите «план Б»: при каких обстоятельствах отказываетесь от аренды офиса, сокращаете персонал и прочее. Согласуйте с собственником бизнеса и забудьте до наступления тех самых событий, иначе любая негативная новость будет отвлекать от работы.
ДТ: Нужен. Но универсального плана, конечно, нет, так как действия зависят от природы кризиса. Когда возникали логистические проблемы, мы искали новые цепочки поставок, оптимизировали склады. Был дефицит рабочей силы — занимались профориентацией и развитием кадров. Сегодня, как я уже упоминал, главные проблемы — снижение спроса, финансовые вопросы. На преодоление этих проблем и должен быть направлен план.
РГ: Когда у обычных людей мало денег, они создают кассы взаимопомощи, проводят совместные закупки. Есть ли что-то похожее в деловой среде?
ЕГ: Кризис — это возможность. Изучите все текущие счета и откажитесь от подписок на программы и торговые площадки, которыми давно не пользуетесь, от аренды дополнительного склада и т. п. Обязательно вращайтесь и общайтесь в бизнес-сообществах. Во-первых, поймете, что сложно не только вам, во-вторых, узнаете, кто и что уже предпринял. Еще один хороший инструмент, развивающий «насмотренность», — приглашение гостей на предприятие. С одной стороны, помогает становиться лучше, ведь перед визитом принято наводить порядок. С другой стороны, коллеги посмотрят свежим взглядом и что-нибудь посоветуют из своего опыта.
Обязательно назначайте личные встречи, даже в век максимальной цифровизации могут возникать неожиданные коллаборации. У нас есть сильный конкурент из Москвы, мы понимали, что на крупном тендере будем биться насмерть, а встретились и договорились о выгодном сотрудничестве: они поставляют оборудование — мы проектируем и внедряем АСУ ТП.
ДТ: Есть сообщества предпринимателей, мы выстраиваем внутреннюю кооперацию преимущественно друг с другом. Отдавая заказы, например, в рамках этого сообщества, связываем подрядчиков и поставщиков, чтобы деньги оставались внутри, не уходили из региона. Раньше давали займы друг другу. Довольно сложная история, сейчас ушли от этого: порой репутация страдает.
РГ: Одна книга и пара сайтов, которые вы рекомендуете руководителю малого предприятия.
ЕГ: «Антихрупкость» Нассима Николаса Талеба — про развитие и устойчивость при внешних изменениях. Чтобы быть в курсе корректировок законодательства, подпишитесь на ресурсы «Консультант» либо «Гарант». Также советую просматривать сайты «Производительность.рф» и областного фонда развития промышленности — там собраны лучшие практики внедрения бережливых технологий, бесплатные онлайн-курсы. Нам это очень помогло, уже второй участок оптимизируем с помощью Регионального центра компетенций.
ДТ: Появились новые возможности, связанные с искусственным интеллектом. Мы им активно пользуемся при поиске информации, при разработке планов, сценариев развития дела, составлении документов и так далее. Благодаря ИИ есть новые инструменты, которые помогают сэкономить время, повысить эффективность работы. Начинающим предпринимателям могу порекомендовать сотрудничество со специализированными организациями, например, с Фондом содействия инновациям, с центром «Мой бизнес», где можно пройти бесплатное обучение.