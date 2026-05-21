Не хотел признаваться, что в сумке эпилятор: из-за несговорчивого мужчины эвакуировали аэропорт и вызвали саперов

В Австралии эвакуировали аэропорт и вызвали саперов из-за лазерного эпилятора.

Источник: Комсомольская правда

Устройство для лазерной эпиляции стало причиной эвакуации аэропорта в Австралии. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в аэропорту Авалон в штате Виктория. Из-за угрозы безопасности аэропорт был частично эвакуирован, а территория была оцеплена в качестве меры предосторожности, пока правоохранительные органы проводили расследование.

Был задержан мужчина, в его сумке обнаружили неизвестный предмет во время проверки. Местная полиция обнаружила предмет в виде устройства для лазерной эпиляции. Поначалу мужчина не хотел признаваться, что у него в сумке, что затруднило работу специалистов. При этом никаких обвинений предъявлено не было, и мужчина был отпущен.

Однако из-за мер безопасности и эвакуации части аэропорта несколько рейсов были задержаны. В связи с этим в течение дня рейсы также задерживались.

Однако из-за мер безопасности и эвакуации части аэропорта несколько рейсов были задержаны. В связи с этим в течение дня рейсы также задерживались.