Не хотел признаваться, что в сумке эпилятор: из-за несговорчивого мужчины эвакуировали аэропорт и вызвали саперов

Устройство для лазерной эпиляции стало причиной эвакуации аэропорта в Австралии. Об этом сообщает The Guardian.
Инцидент произошел в аэропорту Авалон в штате Виктория. Из-за угрозы безопасности аэропорт был частично эвакуирован, а территория была оцеплена в качестве меры предосторожности, пока правоохранительные органы проводили расследование.
Был задержан мужчина, в его сумке обнаружили неизвестный предмет во время проверки. Местная полиция обнаружила предмет в виде устройства для лазерной эпиляции. Поначалу мужчина не хотел признаваться, что у него в сумке, что затруднило работу специалистов. При этом никаких обвинений предъявлено не было, и мужчина был отпущен.
Однако из-за мер безопасности и эвакуации части аэропорта несколько рейсов были задержаны. В связи с этим в течение дня рейсы также задерживались.
