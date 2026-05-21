Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом таможенниками изъят иностранный автомобиль

Об этом рассказали в Южном таможенном управлении.

Таможенные органы в Таганроге изъяли транспортное средство в связи с нарушением сроков вывоза за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в Южном таможенном управлении.

Согласно данным ведомства, в 2025 году гражданин РФ ввёз из Германии автомобиль Opel Meriva‑A и официально оформил процедуру временного ввоза на Брестской таможне. В 2026 году установленный законодательством срок нахождения транспортного средства на территории страны истёк.

Владелец автомобиля уведомил таможенные органы, что не смог своевременно вывезти машину обратно в ФРГ по личным обстоятельствам. В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении, транспортное средство изъято.