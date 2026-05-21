Под Ростовом таможенниками изъят иностранный автомобиль

Таможенные органы в Таганроге изъяли транспортное средство в связи с нарушением сроков вывоза за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в Южном таможенном управлении.
Согласно данным ведомства, в 2025 году гражданин РФ ввёз из Германии автомобиль Opel Meriva‑A и официально оформил процедуру временного ввоза на Брестской таможне. В 2026 году установленный законодательством срок нахождения транспортного средства на территории страны истёк.
Владелец автомобиля уведомил таможенные органы, что не смог своевременно вывезти машину обратно в ФРГ по личным обстоятельствам. В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении, транспортное средство изъято.