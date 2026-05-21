Сотрудники ГАИ Красноярского края отправили на штрафстоянку питбайк 15-летней школьницы

Наряд ДПС во время вечернего патрулирования остановил в Козульке питбайк, за рулем которого находилась 15-летняя школьница. Инспекторы изъяли мини-мотоцикл и отправили его на штрафстоянку. На место ЧП вызвали родителей девочки. Им придется заплатить штраф за передачу управления транспортом лицу, не имеющему водительских прав, в размере 30 тысяч рублей, выкупить питбайк со стоянки. За создание угрозы жизни и отсутствие контроля — посетить комиссию ПДН. Возможно привлечение к ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Девочку могут поставить на профилактический учет. Напомним, если подростки на питбайках совершают ДТП с пострадавшими, родителей привлекают уже к уголовной ответственности.