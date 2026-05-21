В Красноярске устранили замечания по благоустройству улицы Кирова

В Красноярске продолжается благоустройство улицы Кирова в рамках подготовки к 400-летию города. На данный момент ход работ на одной из ключевых поперечных улиц исторического центра проверил первый заместитель главы города Александр Мацак.

Улица Кирова должна стать частью единого пешеходного пространства центра Красноярска. Здесь создают широкие тротуары, обновляют освещение, убирают провода под землю и формируют новые зоны озеленения. Работы ведутся по ранее разработанному проекту благоустройства.

Сейчас подрядчики занимаются обустройством пешеходной части. Уже демонтированы старые покрытия и бортовые камни, частично установлены новые гранитные бордюры и понижения для маломобильных граждан. Параллельно ведется прокладка кабель-каналов для новой системы освещения.

Однако в последнее время у жителей возникли вопросы к организации работ. В социальных сетях и СМИ красноярцы жаловались на неудобные обходы, недостаточное количество ограждений и необходимость выходить на проезжую часть. По словам Александра Мацака, подрядчикам уже выдали около десяти замечаний, и на сегодняшний день все они устранены. Работы по поперечным улицам исторического центра находятся на постоянном контроле главы Красноярска Сергея Верещагина. Главная задача, которую он ставит, — четкое соблюдение графика. По улице Кирова были замечания по культуре производства, сейчас они устранены. На одном только участке из-за порыва коммуникаций пришлось подрядчикам задействовать обе стороны улицы, этот участок уже скоро завершат. В целом работы выполняются удовлетворительно, — отметил первый заместитель главы города.

Отдельное внимание во время инспекции уделили озеленению. В этом году благоустройство ведется сразу на трех поперечных улицах исторического центра — Кирова, Сурикова и Диктатуры Пролетариата. Перед началом работ специалисты обследовали все деревья, часть зеленых насаждений пришлось убрать из-за аварийного состояния: некоторые деревья имели опасный наклон, повреждения стволов или внутренние полости.

Взамен на улицах высадят новые крупномерные деревья, кустарники и многолетние растения. Подбор пород продолжается, а сами посадки планируют выполнить осенью после согласования с жителями. Как отметил Александр Мацак, опыт прошлого года показал высокую эффективность такого подхода. На улицах Каратанова, Перенсона и 9 Января приживаемость новых деревьев превысила 95 процентов.

Проектировщики также уделили особое внимание формированию единой зеленой линии вдоль улиц. По их словам, озеленение выполняет не только декоративную функцию, но и создает комфортный микроклимат для пешеходов в летний период. Завершить благоустройство улицы Кирова планируется в рамках комплексного обновления исторического центра Красноярска к 400-летию города. Напомним, что 400-летний юбилей Красноярска будут праздновать с 13 по 20 августа 2028 года.