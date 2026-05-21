Ландыши, цветущая сирень и Пушкин на чиле: как выглядит сад музея поэта на Пречистенке в «летние» дни мая

В усадебном саду Государственного музея А. С. Пушкина на Пречистенке лето началось 16 мая. По крайней мере, с этой даты посетителей уличного пушкинского пространства встречают специальные стенды с описанием произрастающих и цветущих здесь растений, а также цитатами из стихотворений поэта. Скульптура, известная как «Отдыхающий Пушкин», во дворе исторической усадьбы Хрущевых-Селезневых находится с 1999 года, но сегодня она показалась по-настоящему летней. Может быть, потому, что в часы, когда наш корреспондент делал эти кадры, в столице зафиксировали рекордную жару — и только кроны вековых лип и кленов спасали от зноя.

