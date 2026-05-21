В Орловской области отремонтируют около 10 км дороги Дросково — Колпна

Участок трассы Дросково — Колпна протяженностью около 10 км отремонтируют в Орловской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ региона.
Специалисты планируют восстановить там тротуары, пересечения и примыкания к проезжей части, смонтировать четыре остановочных павильона и укрепить обочины щебнем. Кроме того, им предстоим привести в порядок дорожную одежду. Для обеспечения безопасности движения на ремонтируемом участке нанесут разметку, установят 184 знака и 300 сигнальных столбиков, а также восстановят искусственную неровность.
Уточним, что по данной трассе можно добраться до ряда образовательных учреждений. Среди них — Колпнянский лицей, Колпнянская средняя школа № 2, детсад № 1 «Солнышко».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.