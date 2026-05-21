Что важно учитывать предпринимателю в этом году

В 2026 году условия деятельности малого бизнеса ухудшаются: растут налоги, дорожают поиск и удержание работников и привлечение клиентов, увеличивается себестоимость товаров и услуг.

В 2026 году условия деятельности малого бизнеса ухудшаются: растут налоги, дорожают поиск и удержание работников и привлечение клиентов, увеличивается себестоимость товаров и услуг.

Чтобы сохранить прибыли, сократить издержки, предприниматели ищут инструменты снижения налогового бремени. И часто не видят тех рисков, которые таят в себе методы, являющиеся либо высокорисковыми, либо не работающими вовсе.

К таким методам можно отнести:

— выдачу займов между взаимосвязанными лицами без начисления процентов и возвратов. Как только банки видят подобное движение денег, они блокируют или ограничивают операции на счетах, а от ФНС поступают требования с обвинениями в дроблении бизнеса или сокрытии доходов;

— дробление бизнеса на несколько мелких. Ведение деятельности формально от разных лиц, но фактически от единого центра сегодня почти всегда оканчивается объединением доходов таких лиц и повышенным налогообложением совокупной суммы доходов;

— замена оформления работников по ТК самозанятыми оборачивается доначислениями НДФЛ и взносов: до 43% от выплаченных самозанятым сумм.

Вместе с тем законодательство предусматривает законные методы, которые позволяют снижать налоги и без применения рисковых схем. На федеральном и региональном уровнях утверждены программы и меры поддержки бизнеса.

К методам снижения налогового бремени можно отнести:

— возможность применения освобождения от НДС или нулевую ставку по нему для таких видов бизнеса, как общепит, гостиничный, наукоемкий или технологичный, медицинский, образовательный и некоторые другие;

— снижение размера налогов с доходов за счет уплачиваемых за работников взносов;

— приобретение статуса малой технологической компании и некоторые другие способы.

Среди реально эффективных мер государственной и региональной поддержки можно выделить:

— налоговые каникулы для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей;

— пониженные размеры ставок налогов в приоритетных отраслях, если они утверждены в регионе;

— региональные гранты для МСП.

По нашему опыту, ключевые факторы, которые позволяют сохранить и развивать бизнес, это:

— информированность о налогах, налоговых льготах и мерах поддержки, правилах ведения деятельности (например, о работе с самозанятыми);

— финансовое и налоговое планирование, обеспечивающие прозрачность и предсказуемость денежных потоков;

— отказ от использования методов оптимизации, которые не работают.