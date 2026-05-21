В Самаре стартовал основной этап акции «Цветущий май»

Основной этап акции по озеленению дворовых территорий «Цветущий май», запущенной в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», стартовал в Самаре. К мероприятию присоединились более 30 территориальных общественных самоуправлений (ТОС), сообщили в администрации городского округа.
Цветы уже высадили у домов № 25 и № 37 по улице Дачной, у домов № 68 по Пензенской, № 27 по Печерской и № 2а по Вилоновской. В соответствии с желаниями местных жителей клумбы теперь украшены петуниями, ирисами, ландышами, барвинками и баданами. Во дворах домов в Железнодорожном районе высадили более 1270 цветов.
«История акции “Цветущий май” началась с малого — с инициативы жителей. Они решили преобразить свой двор: кто-то привез рассаду с дачи, часть растений приобрели на средства субсидии. Результатом совместных усилий стал красивый цветущий двор, который теперь служит вдохновением для других участников акции. В этом году мы впервые масштабируем акцию на весь город», — подчеркнул председатель Общественной палаты Самары Габибулла Хасаев.
Все растения для высадки во дворах подбирались с учетом ландшафта территорий и особенностей самих цветов. У участников акции, которая продлится до 11 августа, была возможность заранее проконсультироваться со специалистами по озеленению.
Дворы, в которых высадили цветы, будут представлены на конкурсе по трем номинациям: «Цветущий май», «Дизайнерская клумба» и «Лидеры инициатив». Принять участие в акции горожане могут через ТОСы, которые организуют работу на своих территориях. Задать интересующие вопросы можно по телефонам: +7 927 728−70−64, +7 (927) 750−84−15.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.