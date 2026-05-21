В Козловском округе Чувашии завершают ремонт центральной библиотеки

Ремонт межпоселенческой центральной библиотеки в Козловском округе Чувашии подходит к завершению. Работы в учреждении стартовали в марте 2026 года при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации муниципалитета.
За два месяца подрядная организация заменила кровлю и обновила системы водостоков. В настоящее время продолжаются работы по ремонту входной группы. Облицовка фасада выполнена на 90%. Завершить ремонт в учреждении планируют до конца мая.
Данный этап обновления библиотеки — продолжение большой работы по модернизации учреждения. Напомним, что в 2024 году там привели в порядок помещения. В декабре библиотека открыла свои двери уже в статусе модельной. В учреждении появились центр чтения «Книжный причал», молодежный центр «Звездный пирс», информационно-событийный центр «Волжская гавань» и краеведческий зал «Причал времени».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.