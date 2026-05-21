Федосеев: подрядчик приступит к строительству котельной на Киевской в ближайшее время

Строительство газовой котельной на ул. Киевской в Калининграде власти рассчитывают начать «в ближайшее время». Об этом сообщил 20 мая председатель комитета городского хозяйства горадминистрации Максим Федосеев на заседании профильной комиссии совета депутатов.
«Выполнены проектно-изыскательные работы и получено положительное заключение экспертизы по объекту “Строительство газовой котельной по ул. Киевской, д.141” на замену мазутной котельной. Контракт уже заключён. Подрядчик в ближайшее время будет приступать к работам», — сказал Федосеев.
Участие в торгах на строительство котельной принимала одна компания, согласившаяся выполнить работы за 209 млн рублей при начальной цене 209 607 439 рублей. Контракт заключили с ООО «Строительная компания “Чистоград”» 1 апреля 2026 года. Исполнить его необходимо до 9 марта 2027 года. Непосредственно на работы отводится 300 дней.
Ранее городские власти неоднократно говорили о необходимости отказа от мазута и угля для отопления домов. В 2023 году сообщалось о планах избавиться от мазутной котельной на Киевской до конца 2024 года. Возведение нового здания на ул. Киевской, 141, изначально планировали начать в сентябре 2025 года.
Предполагается, что новая котельная обеспечит теплом и горячей водой более 40 многоквартирных домов и три социальных объекта на улицах Киевской, Садовой, Берёзовой, Камской и Суворова. Максимальная мощность объекта составит 12,243 Гкал/ч. Котельная будет работать в автоматизированном режиме с помощью системы диспетчеризации.
В ноябре проект прошёл госэкспертизу. Ранее власти предполагали, что объект обойдётся в 300−350 млн рублей. Часть средств на работы, по словам председателя комитета городского хозяйства и строительства горадминистрации Максима Федосеева, была выделена на 2025 год, однако к следующему отопительному сезону подрядчик завершить строительство не успеет, т.к. «такие объекты в такой срок не строятся». Закрытие мазутной котельной перенесли на 2027 год. Для строительства газовой котельной на Киевской разрешили вырубить 88 деревьев и 6 кустарников. Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 74 деревьев и 15 кустарников, а также восстановление газона в районе домов 131−135 на ул. Киевской. На указанной территории должны появиться остролистные клёны «Дебора», сербские ели и магнолии «Суланжа». Компенсационная стоимость оплачена в сумме 4,1 млн рублей.