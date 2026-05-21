Федосеев: подрядчик приступит к строительству котельной на Киевской в ближайшее время

В ноябре проект прошёл госэкспертизу. Ранее власти предполагали, что объект обойдётся в 300−350 млн рублей. Часть средств на работы, по словам председателя комитета городского хозяйства и строительства горадминистрации Максима Федосеева, была выделена на 2025 год, однако к следующему отопительному сезону подрядчик завершить строительство не успеет, т.к. «такие объекты в такой срок не строятся». Закрытие мазутной котельной перенесли на 2027 год. Для строительства газовой котельной на Киевской разрешили вырубить 88 деревьев и 6 кустарников. Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 74 деревьев и 15 кустарников, а также восстановление газона в районе домов 131−135 на ул. Киевской. На указанной территории должны появиться остролистные клёны «Дебора», сербские ели и магнолии «Суланжа». Компенсационная стоимость оплачена в сумме 4,1 млн рублей.