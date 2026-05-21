В Комсомольске-на-Амуре транспортная прокуратура заставила разгрузить 60 цистерн с топливом

В Комсомольске-на-Амуре по требованию транспортной прокуратуры оперативно разгрузили 60 вагонов-цистерн с дизельным топливом. Скопление опасного груза создавало техногенные риски. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, проверка выявила превышение грузополучателем допустимых временных пределов разгрузки подвижного состава. Цистерны с дизельным топливом находились на пути необщего пользования, примыкающем к железнодорожной станции Комсомольск-на-Амуре. Это грозило блокированием движения поездов через станцию.
Для исключения техногенных рисков транспортный прокурор внёс представление руководителю коммерческой организации — владельцу топлива. После его рассмотрения опасный груз оперативно разгрузили. Ритмичность работы железнодорожного узла восстановлена.
Ответственное должностное лицо, допустившее нарушение сроков разгрузки, привлечено к дисциплинарной ответственности.
