В лагере «Политехник» ИРНИТУ стартовал Всероссийский геологический семинар

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В лагере «Политехник» ИРНИТУ стартовал XII Всероссийский научно-практический семинар «Современные методы поисков, разведки и охраны недр». Участники доложили о геоэкологических исследованиях в Приангарье, Забайкалье и Китае, генезисе месторождения полезных ископаемых. Организатор форума — команда Сибирской школы геонаук (СШГ).
Семинар носит имя основоположника иркутской геофизической школы, выдающегося ученого и педагога Гелия Вахромеева, а также сооснователя Сибирской школы геонаук, геофизика Юрия Давыденко. Как сообщила руководитель отдела внутренних и внешних коммуникаций СШГ Светлана Христова, форум объединил около 40 человек. Среди них ученые и производственники из России, Монголии, Нигерии и Кот-д’Ивуара.
В программу мероприятия входят доклады с обсуждением перспективы развития геологии. На полевых работах участники представляют новейшие программные и аппаратные технологии, которые используют для поисков полезных ископаемых.
Деловую программу 18 мая открыл доклад руководителя департамента геоэкологии Ольги Качор. Она рассказала о влиянии инициативных геоисследований студентов ИРНИТУ на принятие управленческих решений. По словам Ольги Леонидовны, в ходе проектной деятельности студенты проводят мониторинг, отбирая пробы снега, почвы, растений в городах и селах с источниками негативного воздействия. Образцы изучаются в лаборатории, а результаты работы публикуют на открытом геопортале.
Старшекурсники и аспиранты проводят более глубокую работу, выявляя и оценивая объекты накопленного вреда. По данным статистики, в РФ насчитывается свыше 1670 таких объектов. Однако найти и классифицировать их сложно, в том числе из-за дороговизны исследований и отсутствия штатных экологов во многих муниципалитетах. Свой вклад в этот процесс вносят политеховцы. Первым кейсом стал экологический мониторинг территории бывшего Свирского завода аккумуляторов. Благодаря команде СШГ объект внесли в госреестр (ГРОНВОС).
Актуальным проектом для геоэкологов ИРНИТУ является мониторинг п. Вершино-Дарасунский (Забайкалье). Здесь в период в СССР работал завод, производивший мышьяк для военных нужд. В 1973 году предприятие закрыли без ликвидации отходов и рекультивации. Опираясь на свой опыт, в 2024 году политеховцы отобрали в Вершино-Дарасунском полторы сотни проб. Анализ показал, что суммарный показатель загрязнения мышьяком выше значения 128, поэтому грунт нельзя рекультивировать. Единственным решением может быть изъятие, обеззараживание и захоронение. В текущем году ученые политеха брали пробы снега в этом поселке. Лабораторные данные подтвердили, что воздух очень загрязнен. Исследования будут продолжены в тесном тандеме с органами государственной власти.
«Здание закрытого завода находится в центре поселка. Рядом расположены школы, детские сады и больница. Сейчас медстатистика закрыта. Однако даже по данным десятилетней давности, в Вершино-Дарасунском отмечалась высокая смертность от рака, много заболеваний среди детей», — подчеркивает серьёзность ситуации Ольга Качор.
Тему мониторинга продолжила студентка Любовь Мордовина, которая вместе с сокурсниками в марте этого года отобрала 100 проб снега на участках вдоль Байкальского тракта — от иркутского микрорайона Солнечный до поселка Листвянка. Цель проекта заключается в оценке экологической обстановки, в том числе на территории лагеря «Политехник». После пробоотбора студенты профильтровали талую воду, провели РФА-анализ, а затем составили карту загрязнения.
По словам Любови Мордовиной, значительная пылевая нагрузка отмечалась в Листвянке. Здесь же обнаружено накопление свинца. Предположительно, это связано с тем, что в поселке активно развивается туризм. Существенные концентрации мышьяка выявили в Бурдаковке. Поселок Большая Речка лидирует по содержанию хрома. На загрязнение Байкальского тракта влияют котельные, рекреационная деятельность и автомобильный транспорт.
На пленарном заседании выступила заведующая лабораторией гидрогеологии ИРНИТУ Лариса Аузина. Она доложила о результатах международной российско-китайской экспедиции «Байкал — жемчужина мира». Этот проект реализуют Иркутский политех и Нанкинский университет. В 2025 году основная часть экспедиции прошла по центральной части Байкальской рифтовой зоны, затем продолжилась в долине реки Янцзы. Ключевой целью исследований стал отбор проб поверхностных и подземных вод.
Большой интерес аудитории вызвала презентация заместителя по научной работе ИГХ СО РАН Александра Будяка. Он рассказал о генезисе первичных и вторичных месторождений золота Бодайбинского синклинория. По его мнению, наиболее перспективными являются Бужуихтинская, Хомолхинская, Анаукитская и Догалдынская свиты.
После пленарного заседания был организован отбор эколого-геохимических проб в разных точках акватории Ангары. Мониторинг совместили с презентацией яхты Aurum First, приобретенной СШГ для подготовки геоспециалистов к морским исследованиям.
Культурную программу первого дня семинара дополнила экскурсия в Байкальский музей СО РАН в Листвянке.
До конца текущей недели площадкой семинара будет база геологических практик «Черноруд». Подробная информация о мероприятии на сайте семинара.