В лагере «Политехник» ИРНИТУ стартовал Всероссийский геологический семинар

Актуальным проектом для геоэкологов ИРНИТУ является мониторинг п. Вершино-Дарасунский (Забайкалье). Здесь в период в СССР работал завод, производивший мышьяк для военных нужд. В 1973 году предприятие закрыли без ликвидации отходов и рекультивации. Опираясь на свой опыт, в 2024 году политеховцы отобрали в Вершино-Дарасунском полторы сотни проб. Анализ показал, что суммарный показатель загрязнения мышьяком выше значения 128, поэтому грунт нельзя рекультивировать. Единственным решением может быть изъятие, обеззараживание и захоронение. В текущем году ученые политеха брали пробы снега в этом поселке. Лабораторные данные подтвердили, что воздух очень загрязнен. Исследования будут продолжены в тесном тандеме с органами государственной власти.