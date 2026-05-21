Радиостанция Судного дня передала в эфир слово жестокаин

Радиостанция «Судного дня», также известная как «Жужжалка», вновь вышла в эфир. В четверг, 21 мая, радиостанция вышла со словом «жестокаин». Об этом сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи».
«НЖТИ 58384 ЖЕСТОКАИН 2363 5984» — говорится в сообщении, которое сопровождалось загадочными буквами и цифрами.
Напомним, накануне, 20 мая, «Жужжалка» вышла в эфир со словом «лещотеин» на фоне переговоров официального визита президента России Владимира Путина в Пекин. В ходе переговоров Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали ряд документов, направленных на сотрудничество между государствами.