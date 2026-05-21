В Индонезии произошли четыре извержения вулкана Семеру, пепел поднялся на 4,6 км

Минимум четыре новых извержения вулкана Семеру произошли в провинции Восточная Ява в Индонезии. Об этом сообщил Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф страны.
В ведомстве отметили, что над кратером высота пепла составила 900 метров. Если считать от уровня моря, высота столба составила 4 576 метров. Плотные выбросы пепла распространились в западном направлении страны. После следующих трех извержений вулкан поднял пепел на высоту от 4,2 км до 4,4 км.
Власти запретили туристам и местным жителям приближаться к району ЧП ближе чем на пять километров.
В конце прошлого года на индонезийском острове Ява произошло мощное извержение вулкана Семеру, вынудив местных жителей срочно эвакуироваться. Столб вулканического пепла достиг высоты в 17 километров, что также спровоцировало предупреждение для авиации в Австралии.