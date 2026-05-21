Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Индонезии произошли четыре извержения вулкана Семеру, пепел поднялся на 4,6 км

Туристам в Индонезии запретили приближаться к вулкану Семеру из-за извержений.

Источник: Комсомольская правда

Минимум четыре новых извержения вулкана Семеру произошли в провинции Восточная Ява в Индонезии. Об этом сообщил Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф страны.

В ведомстве отметили, что над кратером высота пепла составила 900 метров. Если считать от уровня моря, высота столба составила 4 576 метров. Плотные выбросы пепла распространились в западном направлении страны. После следующих трех извержений вулкан поднял пепел на высоту от 4,2 км до 4,4 км.

Власти запретили туристам и местным жителям приближаться к району ЧП ближе чем на пять километров.

В конце прошлого года на индонезийском острове Ява произошло мощное извержение вулкана Семеру, вынудив местных жителей срочно эвакуироваться. Столб вулканического пепла достиг высоты в 17 километров, что также спровоцировало предупреждение для авиации в Австралии.