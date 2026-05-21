В Самаре планируют открыть девять пляжей в 2026 году

В Самаре в 2026 году планируют открыть девять пляжей. Они появятся на набережной и в других районах города. Об этом сообщает администрация Самары.
«Один из пляжей будет работать на фестивальной поляне в период молодежного форума “Иволга” и фестиваля бардовской песни. Точные даты открытия пока не названы», — рассказали в мэрии.
Пляжи откроются на первой очереди набережной — от улицы Ленинградской до Вилоновской. На второй — от Маяковского до дамбы у комплекса КИНАП. На четвертой — от Осипенко до дамбы у Силикатного оврага. Также в списке пляж у Барбошиной поляны, пляж под улицей Советской Армии и пляж в Загородном парке. Откроются пляжи у санатория «Можайский» и Красноглинский.