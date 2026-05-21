Встать в хоровод дружбы пригласили на выходных жителей Хабаровского края

Стать участником крупного спортивного мероприятия или устроить семейную поездку предложили жителям Хабаровского края в ближайшие майские выходные.
Например, ИА «Хабаровский край сегодня» напоминает, что 23 мая центр города на время замрет, а точнее — только автомобильное движение, потому как от площади Ленина в этот день стартуют спортсмены — участники Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» (6+). Они пробегут 1, 5, 10 или 21,1 км на выбор.
Для тех, кто на выходных предпочитает выбираться из города, предлагается отправиться 23 мая в тур к скалам Надге (6+). Прогуляться по тайге и переправиться через реку Анюй, исследовать скалы — попробовать себя в альпинизме и скалолазании на естественном рельефе и забраться на самый высокий и впечатляющий каменный столб.
А на следующий день можно погрузиться уже в водную стихию — записаться на сап-сплав по реке Хор (12+). Участники преодолеют путь по реке с финальной точкой на озере Хака. А еще в конце путешествия туристов ждет пикник с шашлыками.
— Сплав по Хору — это отличная идея для съемки ролика до 8 минут для Всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений». Подать заявку можно до 15 января 2027 года. Более подробная информация на сайте путешественникдв.рф, — отметили в министерстве туризма Хабаровского края и добавили, что партнеры проекта «Отдыхаем в крае», которые и предлагают варианты разнообразного отдыха, также предоставляют скидку по промослову «Минтур».
24 мая для жителей и гостей краевой столицы проведут Фестиваль дружбы народов «Одна история — один город» (6+), приуроченный Году единства народов России. Пройдет мероприятие в арт-комплексе «Последний император». В этот день Музей истории Хабаровска приглашает встать в общий хоровод дружбы под специально созданную мелодию, собравшую в себе ритмы разных этносов. Каждый сможет погрузиться в атмосферу народных традиций, познакомиться с бытом и ремеслами культур.
А затем можно отправиться всей семьей на фабрику мороженого (0+). Продегустировать холодный десерт, узнать секреты производства и побывать на мастер-классе по выпеканию вафельного рожка.
