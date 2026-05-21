В нижегородском аэропорту снова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Международном аэропорту Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
На текущий момент задержано восемь рейсов из регулярного расписания аэропорта, а четыре — отменены.
Со всеми пассажирами работают представители авиакомпаний и персонал аэропорта. В терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, предоставляются напитки и питание.
«Убедительная просьба к пассажирам, которые только планируют выехать в аэропорт Чкалов: следите за статусом ваших рейсов на сайтах авиакомпаний и аэропорта. Пассажиров, которые уже находятся в терминале, просим внимательно следить за новостями по громкой связи и на табло», — говорится в сообщении.
Напомним, что средства ПВО за пять часов перехватили 94 БПЛА над территорией России.