День города 2026 в Красноярске. Полная программа мероприятий

Рассказываем, где, когда и что будет.

Кавер-группа из Санкт-Петербурга «Бис-Квит», группа «Яхонт» и ансамбль «Красный Яр» — три хедлайнера Дня города в Красноярске. Наш город готовится отметить 398-й день рождения. Тема праздника — «Красноярск: город дружбы», в основе которой сохранение культурного многообразия и традиций. Рассказываем, где, когда и что будет.

11 июня (четверг).

10:00 — Стела «Красноярск — город трудовой доблести».

Церемония открытия летнего сезона Трудовых отрядов главы города.

12:00 — Площадь перед администрацией Красноярска (ул. К. Маркса, 93).

Торжественное поднятие флага города и собрание в честь присвоения звания «Почётный гражданин Красноярска».

15:00 — Центральная набережная.

Выступление сводного хора из 300 учащихся детских школ искусств. Он исполнит гимн Российской Федерации и знаменитые песни из кинофильмов.

12 июня (пятница).

Остров Татышев.

11:00 — Краевой патриотический фестиваль «Служу России!».

Показательные выступления представителей силовых ведомств, выставка специализированной техники, интерактивные площадки для детей и молодёжи.

15:00 — Всесибирский фестиваль национальных культур.

Совместно с краевым фестивалем традиционного и современного творчества «Сибирь мастеровая». Выступления хореографических, вокальных, фольклорных и инструментальных коллективов.

Центральная набережная.

16:00−22:00 — День русской культуры.

Концерт, народные и традиционные игры, мастер-классы. Конкурсы на самую длинную девичью косу, оригинальный сарафан, самую богатую бороду. Завершит вечер ансамбль народной песни «Красный Яр».

13 июня (суббота).

Центральная набережная.

12:00 — Открытие общегородского проекта «ЯРкие БЕРЕГА».

На набережной развернутся многочисленные площадки и выступления артистов. Ожидается концерт с участием Красноярского камерного оркестра и театра Музыкальной комедии. Красиво зафиналит день кавер-группа из Санкт-Петербурга «Бис-Квит».

14 июня (воскресенье).

Центральная набережная.

12:00 — Продолжение проекта «ЯРкие БЕРЕГА».

Развлекательные площадки, выступления красноярских профессиональных коллективов.

Завершение праздника: выступление группы «Яхонт».

Выездные концерты.

Художественные и вокальные коллективы муниципальных учреждений культуры, включая Красноярский духовой оркестр и Камерный хор, проведут серию выездных концертов на территории большого Красноярска.

12 июня они вступят в Элите, 13 июня — в Минино и Солонцах. А 14 июня пройдут концерты в парке «Солнечная поляна», озеро-парке «Октябрьский» и Берёзовке.

