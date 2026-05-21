День города 2026 в Красноярске. Полная программа мероприятий

Кавер-группа из Санкт-Петербурга «Бис-Квит», группа «Яхонт» и ансамбль «Красный Яр» — три хедлайнера Дня города в Красноярске. Наш город готовится отметить 398-й день рождения. Тема праздника — «Красноярск: город дружбы», в основе которой сохранение культурного многообразия и традиций. Рассказываем, где, когда и что будет.
11 июня (четверг).
10:00 — Стела «Красноярск — город трудовой доблести».
Церемония открытия летнего сезона Трудовых отрядов главы города.
12:00 — Площадь перед администрацией Красноярска (ул. К. Маркса, 93).
Торжественное поднятие флага города и собрание в честь присвоения звания «Почётный гражданин Красноярска».
15:00 — Центральная набережная.
Выступление сводного хора из 300 учащихся детских школ искусств. Он исполнит гимн Российской Федерации и знаменитые песни из кинофильмов.
12 июня (пятница).
Остров Татышев.
11:00 — Краевой патриотический фестиваль «Служу России!».
Показательные выступления представителей силовых ведомств, выставка специализированной техники, интерактивные площадки для детей и молодёжи.
15:00 — Всесибирский фестиваль национальных культур.
Совместно с краевым фестивалем традиционного и современного творчества «Сибирь мастеровая». Выступления хореографических, вокальных, фольклорных и инструментальных коллективов.
Центральная набережная.
16:00−22:00 — День русской культуры.
Концерт, народные и традиционные игры, мастер-классы. Конкурсы на самую длинную девичью косу, оригинальный сарафан, самую богатую бороду. Завершит вечер ансамбль народной песни «Красный Яр».
13 июня (суббота).
Центральная набережная.
12:00 — Открытие общегородского проекта «ЯРкие БЕРЕГА».
На набережной развернутся многочисленные площадки и выступления артистов. Ожидается концерт с участием Красноярского камерного оркестра и театра Музыкальной комедии. Красиво зафиналит день кавер-группа из Санкт-Петербурга «Бис-Квит».
14 июня (воскресенье).
Центральная набережная.
12:00 — Продолжение проекта «ЯРкие БЕРЕГА».
Развлекательные площадки, выступления красноярских профессиональных коллективов.
Завершение праздника: выступление группы «Яхонт».
Выездные концерты.
Художественные и вокальные коллективы муниципальных учреждений культуры, включая Красноярский духовой оркестр и Камерный хор, проведут серию выездных концертов на территории большого Красноярска.
12 июня они вступят в Элите, 13 июня — в Минино и Солонцах. А 14 июня пройдут концерты в парке «Солнечная поляна», озеро-парке «Октябрьский» и Берёзовке.
