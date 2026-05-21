В Омске пассажирка едва не родила в маршрутке. Необычный случай произошёл на маршруте № 904 «Лузино — Омск», сообщает «12 канал».
Во время поездки у женщины начались преждевременные роды. Водитель быстро сориентировался, изменил маршрут и повёз будущую маму в роддом на улице Герцена.
Пассажиры отнеслись к ситуации с пониманием. Один из омичей остался в салоне, чтобы поддержать женщину, и сопроводил её до больницы.
В региональном Минздраве подтвердили случай. Там сообщили, что женщина успешно родила девочку в Городском перинатальном центре. Сейчас с мамой и ребёнком всё в порядке.