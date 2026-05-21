В России появились новые льготы для студенческих семей

Теперь семьи студентов смогут сохранить детское пособие, даже если их доход окажется чуть выше прожиточного минимума. Если доход на каждого члена семьи превышает установленный в регионе минимум не более чем на 10%, пособие продолжат выплачивать. Ожидается, что это поможет более чем 231 тысяче детей.