В России появились новые льготы для студенческих семей

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш сообщил о новых мерах поддержки студенческих семей в 2026 году. Его слова передает ТАСС.
Теперь семьи студентов смогут сохранить детское пособие, даже если их доход окажется чуть выше прожиточного минимума. Если доход на каждого члена семьи превышает установленный в регионе минимум не более чем на 10%, пособие продолжат выплачивать. Ожидается, что это поможет более чем 231 тысяче детей.
С 1 сентября 2026 года студенческие семьи будут заселять в общежития государственных и муниципальных вузов в приоритетном порядке. Студентам, состоящих в браке и проживающих с семьей, будет предоставлена отдельная комната или блок.
Также, студентки очной формы обучения будут получать повышенное пособие по беременности и родам, что стало «золотым стандартом» поддержки студенческих семей, который внедряют в регионах.
Панеш сообщил, что за год число вузов, где есть места в общежитиях для семейных студентов, выросло на 13%. Также наблюдается увеличение количества учебных заведений с условиями для ухода за маленькими детьми в 3,5 раза.
По словам депутата, во многих регионах дополнительно вводят выплаты для студенческих семей и компенсируют аренду жилья. При этом в России пока отсутствует федеральная ежемесячная выплата для студентов с детьми, а также федеральные налоговые вычеты на аренду и компенсации за детский сад.
