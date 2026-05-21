Будущие архитекторы представили свои работы на выставке в Воронеже

В пространстве Дома архитектора продолжается выставка «От отмывки до Revit» (12+), где студенты факультета архитектуры и градостроительства ВГТУ представили свои эскизы и проекты. На выставке собраны работы будущих архитекторов, выполненные традиционным способом: карандашом, кистью и тушью, а также сложные трёхмерные модели, созданные в цифровых программах. Эскизы жилых домов, павильонов, гостиниц, кафе, кондитерских расположены так, чтобы гость мог проследить эволюцию профессиональных приёмов от ручной отмывки (метод выявления формы объекта путём послойного наложения тушью или акварелью — ред.) до современных BIM-технологий. При этом традиционная школьная архитектура не теряется, она лишь обретает новые инструменты и презентацию.