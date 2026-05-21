Будущие архитекторы представили свои работы на выставке в Воронеже

В пространстве Дома архитектора продолжается выставка «От отмывки до Revit» (12+), где студенты факультета архитектуры и градостроительства ВГТУ представили свои эскизы и проекты. На выставке собраны работы будущих архитекторов, выполненные традиционным способом: карандашом, кистью и тушью, а также сложные трёхмерные модели, созданные в цифровых программах. Эскизы жилых домов, павильонов, гостиниц, кафе, кондитерских расположены так, чтобы гость мог проследить эволюцию профессиональных приёмов от ручной отмывки (метод выявления формы объекта путём послойного наложения тушью или акварелью — ред.) до современных BIM-технологий. При этом традиционная школьная архитектура не теряется, она лишь обретает новые инструменты и презентацию.
Выставка даёт возможность будущим абитуриентам подробнее познакомится с профессией архитектора. Под работами студентов разных курсов лежат буклеты, где рассказывается про вуз, а также сообщается о проходных баллах для поступления.
Но экспозиция живёт не только проектами студентов. 20 мая её площадку использовали для исследовательского воркшопа о ценностях исторической территории Девичок, организованного проектом «О наследии» в рамках форума «Зодчество ВРН» (16+). Исследовательский воркшоп проходил в формате диалога. Спикеры говорили о том, что любой проект нового жилого района требует гибкости и умения подстраиваться под контекст.
«Нужно уметь договариваться, и это должно быть нормой культуры», — заметила одна из выступающих.
Обсуждали и конкретную морфологию застройки, то, как дома соотносятся друг с другом и с землёй.
Выставка «От отмывки до Revit» продолжает работу и открыта для всех желающих до 7 июня. Вход свободный. Режим работы: вторник-суббота с 10:00 до 20:00, воскресенье — с 15:00 до 20:00.