Нижегородская область вместе с «РТК-ЦОД» расширит сеть дата-центров

20 мая 2026 года в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») правительство Нижегородской области и сервис‑провайдер полного цикла «РТК‑ЦОД» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор компании Давид Мартиросов, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Ключевые направления совместной работы:
развитие региональной инфраструктуры для обучения и практического применения искусственного интеллекта;
привлечение ИТ‑специалистов из других регионов;
подготовка квалифицированных кадров — в том числе на базе ИТ‑кампуса «НЕЙМАРК» и других образовательных учреждений области;
открытие опорного офиса «РТК‑ЦОД» на территории региона для технологической поддержки государственных сервисов.
Глеб Никитин подчеркнул, что существующий дата‑центр «РТК‑ЦОД» в Нижнем Новгороде уже успешно обслуживает региональную инфраструктуру. Строительство второй очереди объекта, по словам губернатора, наглядно демонстрирует растущий спрос на вычислительные мощности.
Сотрудничество призвано не только модернизировать ИКТ‑инфраструктуру, но и существенно усилить кадровый потенциал отрасли в Нижегородской области.
