Нижегородская область вместе с «РТК-ЦОД» расширит сеть дата-центров

20 мая 2026 года в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») правительство Нижегородской области и сервис‑провайдер полного цикла «РТК‑ЦОД» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор компании Давид Мартиросов, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.