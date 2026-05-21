Нижегородская область вместе с «РТК-ЦОД» расширит сеть дата-центров

Строительство второй очереди объекта, по словам губернатора, наглядно демонстрирует растущий спрос на вычислительные мощности.

20 мая 2026 года в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») правительство Нижегородской области и сервис‑провайдер полного цикла «РТК‑ЦОД» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор компании Давид Мартиросов, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Ключевые направления совместной работы:

развитие региональной инфраструктуры для обучения и практического применения искусственного интеллекта;

привлечение ИТ‑специалистов из других регионов;

подготовка квалифицированных кадров — в том числе на базе ИТ‑кампуса «НЕЙМАРК» и других образовательных учреждений области;

открытие опорного офиса «РТК‑ЦОД» на территории региона для технологической поддержки государственных сервисов.

Глеб Никитин подчеркнул, что существующий дата‑центр «РТК‑ЦОД» в Нижнем Новгороде уже успешно обслуживает региональную инфраструктуру. Строительство второй очереди объекта, по словам губернатора, наглядно демонстрирует растущий спрос на вычислительные мощности.

Сотрудничество призвано не только модернизировать ИКТ‑инфраструктуру, но и существенно усилить кадровый потенциал отрасли в Нижегородской области.

