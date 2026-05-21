В Калининграде в 2026 году отремонтируют 550 дорожных объектов

Программа развития дорожно-транспортного комплекса Калининграда на 2026 год предусматривает ремонт 550 объектов улично-дорожной сети. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».
Сити-менеджер пояснила, что в план включены ремонт аварийных участков дорожного покрытия, подсыпка и профилирование дорог, подсыпка инертными материалами, перекладка брусчатого покрытия, понижение и ремонт бортовых камней, ремонт аварийных участков тротуаров и строительство новых тротуаров.
«Всё это можно видеть в нашем публичном документе, который называется “Программа развития дорожно-транспортного комплекса города Калининграда”. Ну и, конечно, весь город Калининград в течение летнего периода будет большой одной строительной площадкой», — отметила Дятлова.
Она пообещала «приносить минимальное количество неудобств» жителям областного центра и «максимально быстро выполнять работы».