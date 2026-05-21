Детское шествие пройдет на острове Татышев

«Ребята выступят в традиционных одеждах долган и эвенков, представят необычные головные уборы тувинцев и бурят. Благодаря детям и подросткам красноярцы познакомятся с яркими нарядами народов Поволжья, Кавказа и ближнего зарубежья. Особое место займет демонстрация русских народных образов. Юные участники покажут, как многоликий Красноярск живет в гармонии, а детство остается общим праздником для всех, независимо от национальности, — отметили в мэрии. — Сегодня в Красноярске живут представители более 130 этносов со своими традициями и обычаями. Такие мероприятия помогают горожанам лучше понимать друг друга и с уважением относиться к культуре тех, кто рядом».