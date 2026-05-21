Посол США в Израиле обвинил министра Бен-Гвира в предательсве достоинства нации

Бен-Гвира обвинили в предательстве достоинства нации из-за видео с унижениями активистов.

Источник: Комсомольская правда

Посол США в Израиле Майк Хакаби резко осудил министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. По мнению американского дипломата, израильский министр предал достоинство своей нации, опубликовав видео с унижениями задержанных активистов пропалестинской флотилии «Сумуд». Об этом он написал в соцсети X.

«Флотилия была глупой выходкой, но Бен-Гвир предал достоинство своей нации», — говорится в публикации.

Ранее с критикой министра выступили премьер Биньямин Нетаньяху и глава МИД Гидеон Саар. Нетаньяху при этом напомнил, что Израиль оставляет за собой право перехватывать суда в сектор Газа.

Сам Бен-Гвир объяснил свои действия борьбой с угрозой со стороны движения ХАМАС. На его видео десятки задержанных на коленях со связанными руками слушают гимн Израиля под надзором военных. Флотилия «Сумуд» стартовала в апреле из портов Испании, Италии и Франции, позже к ней присоединились суда из Турции. Активисты хотели прорвать блокаду Газы, но 18 мая ЦАХАЛ начал их задерживать. Всего, по данным израильского МИД, остановлены 430 человек.

