Посол США в Израиле обвинил министра Бен-Гвира в предательсве достоинства нации

Сам Бен-Гвир объяснил свои действия борьбой с угрозой со стороны движения ХАМАС. На его видео десятки задержанных на коленях со связанными руками слушают гимн Израиля под надзором военных. Флотилия «Сумуд» стартовала в апреле из портов Испании, Италии и Франции, позже к ней присоединились суда из Турции. Активисты хотели прорвать блокаду Газы, но 18 мая ЦАХАЛ начал их задерживать. Всего, по данным израильского МИД, остановлены 430 человек.