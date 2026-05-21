В Смолевичах аварийный дом рухнул на огород соседки. Подробности сообщает издание smolevichi-24.by.
Жительница Смолевичей Людмила рассказывает, что соседний дом был в аварийном состоянии. По словам женщины, специалист ЖКХ показывал ей документы, предупреждения были и от пожарных. По итогу дом снесли.
Но в момент демонтажа техника сдвинула стену, и дом рухнул на соседний участок — в огород пенсионерки. Женщина в тот момент находилась в больнице. Когда вернулась домой, обнаружила на своем участке, по сути, полигон для строительного мусора.
Как отмечает пенсионерка, основные работы по разбору завалов начались 30 апреля 2026 года, однако мусор до сих пор полностью не убран с участка.
В Смолевичском ЖКХ уточнили, что снос дома ведется на основании решения комиссии райисполкома. Работы были начаты в апреле, но из-за неблагоприятных погодных условий (продолжительные ливни, размытие грунта), техника не могла заехать на участок и процесс затянулся.
Ключевая проблема — аварийное состояние дома и его расположение. Забор местной жительницы практически вплотную прилегал к соседнему дому — расстояние составляло не более метра. В ЖКХ подтвердили: когда специалисты приступили к погрузке конструкций, то часть стены не выдержала и рухнула на огород пенсионерки.
— Это около восьми квадратных метров. Мы не оставим ситуацию без внимания. До конца недели вывезем обломки и полностью очистим пострадавший участок, — заявил заместитель директора ЖКХ Михаил Верин.
Участок после приведения в порядок намерены выставить на аукцион.
