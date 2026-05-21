В Хабаровске дым от амурских пожаров накрыл край на фоне +30 и смены ветра

Запах гари и дымка фиксируются в крае. Ситуация меняется вместе с направлением ветра.

В Хабаровском крае сохраняется дымка и ухудшение видимости, связанные с переносом дыма от пожаров в Амурской области, а также локальными термоточками в самом регионе. Об этом сообщил главный синоптик Хабаровского гидрометцентра Никита Перерва.

По его словам, основные очаги возгораний находятся в Приамурье на значительном расстоянии от Хабаровска. Дым поднимается в верхние слои атмосферы, и его распространение зависит не только от направления, но и от силы ветра.

При слабом потоке дым в большей степени «размазывается» в атмосфере и даёт эффект мутности воздуха, при усилении ветра он быстрее переносится на большие расстояния.

«В самом Хабаровске дым не отмечается, но по районам края наблюдается помутнение атмосферного воздуха как, например, в Верхнебуреинском, где наблюдается задымление и снижение видимости. Это связано прежде всего с пожарами на территории Амурской области», — отметил синоптик.

Дополнительно в крае фиксируются локальные термоточки в долине Амура и на западе региона, что также влияет на общую картину задымления.

Ситуация остаётся изменчивой и напрямую зависит от ветра. Сейчас преобладает северо-западный поток, который приносит дым со стороны Приамурья. В ближайшие дни ожидается смена направления воздушных масс.

«Завтра ожидается юго-западный ветер, затем на выходных — южный и юго-восточный», — уточнил Перерва.

В Амурской области ожидаются дожди, которые должны улучшить пожарную обстановку, однако в Хабаровском крае существенных осадков в ближайшие три дня не прогнозируется.

На этом фоне сохраняется жаркая погода. Завтра — самый тёплый день недели: в Хабаровске до +26…+28 градусов, на юге края местами до +30. Затем температура снизится до +22…+24 градусов.