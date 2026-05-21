В Хабаровском крае мужчина выстрелил в окно и ранил бывшую сожительницу

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя села Могилёвки района имени Лазо, подозреваемого в покушении на убийство бывшей сожительницы, — сообщает Следственный комитет Хабаровского края и ЕАО.
По данным следствия, 20 мая 2026 года мужчина находился у себя дома, где распивал алкоголь. После этого между ним и сожительницей произошёл конфликт на почве отношений с бывшими партнёрами.
После ссоры он взял гладкоствольное ружьё и направился на автомобиле к месту проживания бывшей возлюбленной — в посёлок Переяславка.
По пути он забрал оружие из гаража. Прибыв к дому женщины, мужчина увидел в окне силуэт и произвёл выстрел, после чего скрылся с места происшествия.
В результате 44-летняя женщина получила ранение головы и была госпитализирована. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательственную базу.