Стали известны причины остановки движения трамвайных маршрутов в Волгограде

Как сообщили очевидцы произошедшего, столкновение автокрана с трамваем произошло в момент, когда строительная техника заворачивала в сторону жилого комплекса «Гранд Авеню». От удара состав сошел с рельсов. На место выдвинулась бригада ремонтного вагона, которая на данный момент совершает работы по установки пассажирского вагона обратно на рельсы.