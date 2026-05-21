Религиовед Сапрыкина объяснила, почему Николая Угодника так почитают в России

22 мая православные верующие отмечают важный праздник — перенесение мощей святителя Николая Чудотворца. На Руси этот день традиционно называли Николой Вешним или Летним. В народе святитель Николай был почитаем как покровитель земледелия, скота и путешественников. Почему Николая Угодника так любят в России и откуда произошло название праздника?
Чудеса Николая Угодника.
Николай Чудотворец, один из самых почитаемых святых в христианском мире, оставил глубокий след в истории православия. Его иконописный образ часто изображает благообразного старца, что подчеркивает его доброту и мудрость. Александр Невеев, кандидат психологических наук и религиовед, в интервью 360.ru отметил, что Николай Угодник внёс значительный вклад в развитие православной церкви, отстаивая её истину на соборах.
Святитель Николай был не просто христианином, а епископом Мир Ликийских, что давало ему высокий статус. Его образ стал прообразом современного Санта-Клауса, символа милосердия и доброты. Прозвище Чудотворец полностью оправдано многочисленными чудесами, включая те, что произошли после его смерти. Вот некоторые из самых известных:
Во время паломничества в Иерусалим святой молитвой усмирил бурю, которая грозила потопить корабль. В этой же поездке он воскресил матроса, упавшего с мачты.
Ещё одно чудо милосердия приписывают святителю. Он узнал, что его сосед находится в крайней нищете и не может обеспечить своих дочерей приданым, чтобы выдать их замуж. В глубокой ночи Николай оставил у порога мужчины мешочки с золотом, что помогло девушкам устроить свою жизнь.
Став епископом, Николай не прекращал помогать бедным. Однажды он остановил палача, который собирался казнить несправедливо обвинённых жителей Мир Ликийских. Благодаря своему красноречию, святитель убедил правителя в невиновности несчастных, и их жизни были спасены.
Когда в Мирах начался голод, Николай явился во сне торговцу, плывшему мимо города на корабле с зерном. Чудотворец велел купцу продать зерно голодающим жителям. Проснувшись, торговец обнаружил у себя в руках три золотые монеты и, рассказав о сне, пристал к берегу, чтобы помочь людям.
После смерти святого к его мощам приходили многие и утверждали, что они обладают целительной силой.
Почитание Николая Угодника в России.
Святитель Николай всегда был близок русским людям. При жизни он занимался благотворительностью и помогал разрешать конфликты, что было особенно важно для христиан. Одно из чудес, связанных с Николаем, стало знаковым для Руси.
В X веке, вскоре после Крещения Руси, в Киеве утонул младенец. Родители начали молиться святому, и по преданию, он достал ребенка из воды и положил его в собор Святой Софии. Младенец остался живым и невредимым. Это событие стало символом веры и надежды для русских людей.
Религиовед Анна Сапрыкина отметила, что любовь к святителю Николаю на Руси может быть связана с его добротой, честностью и вниманием к нуждам простых людей. Она также подчеркнула, что святой всегда был епископом, что придавало его действиям особый авторитет.
Мощи святого Николая.
Святитель Николай умер около 345 года в Мирах Ликийских. В XI веке турецкий город был атакован, и христианским святыням угрожала опасность. По преданию, Николай явился священнику и велел перенести его мощи в безопасное место.
В мае 1087 года итальянские купцы перевезли часть мощей в Бари, а позднее, около 1100 года, венецианские матросы забрали оставшиеся реликвии и перевезли их в Венецию. Эти события стали символом спасения христианских святынь от мусульманского нашествия.
«В конце мая мы радуемся тому, что мощи спасены и не были уничтожены или не пропали из-за нашествия мусульман. Поэтому событие так сильно почитается в наши дни», — пояснила Сапрыкина.
Традиции на Николу Вешнего.
День памяти Николая Чудотворца, отмечаемый 22 мая, был важным событием для православных верующих. Этот праздник объединял людей, хотя работа не была запрещена. Народное уважение к святому было настолько велико, что люди старались освободить день от повседневных забот. Посещение храма было обязательным: верующие подавали записки, молились и ставили свечи перед иконой святителя.
Этот день также назывался Николой Вешним, так как он знаменовал начало сельскохозяйственных работ. С праздником были связаны народные приметы, поговорки и обряды, часто отражающие языческие верования.
Праздник Николы Летнего противопоставлялся Николе Зимнему, отмечаемому 19 декабря. В конце мая люди прибегали к магическим обрядам для защиты зерна и хорошего урожая. Одним из таких обрядов было «хождение в жито», когда люди выходили в поля, молились Николаю и просили о хорошем урожае. Молодёжь устраивала трапезу на меже, а остатки еды закапывала в землю.
Также в этот день впервые выгоняли скот на пастбища, сопровождая это защитными обрядами и молитвами. Вечером молодёжь устраивала народные гуляния с кострами, хороводами и песнями. Купание в водоёмах было запрещено, так как считалось, что это может принести несчастья.
С Николой Летним было связано множество поговорок и примет. Например, на севере России не сажали гречиху до этого дня из-за возможных заморозков. Старики говорили: «До Николы крепись, хоть разопнись, а с Николы живи — не тужи».
Люди верили в чудотворную силу святителя Николая и произносили: «Попроси Николу, а он Спасу скажет». Погода в этот день имела большое значение, так как предсказывала погоду на зиму. Отсюда поговорка: «Каков день на Николу Вешнего, таков и на Николу Зимнего». Люди молились о дожде, который был необходим для роста посевов. В Пскове существовала примета: «Пришла наша Никола — не видала я никова, пришел и Дух — увижу сразу двух», что указывало на неустойчивое тепло в мае.