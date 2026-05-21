Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольском районе мужчина украл две бетонные плиты с помощью манипулятора

Житель Комсомольска-на-Амуре похитил стройматериалы на 68 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольском районе полицейские задержали подозреваемого в краже бетонных плит с территории строительного предприятия. Ущерб превысил 68 тысяч рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в дежурную часть ОМВД России по Комсомольскому району обратился руководитель участка предприятия, занимающегося строительством и ремонтом инфраструктурных объектов. Он заявил о хищении двух бетонных плит.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 50-летнего жителя города юности. Выяснилось, что в апреле текущего года он приехал на личном автомобиле на участок, заметил бетонные плиты и с помощью погрузочного манипулятора загрузил их в кузов. Похищенное имущество злоумышленник планировал использовать в хозяйственной деятельности.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Транспортное средство с похищенным имуществом изъято и помещено на специализированную стоянку.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru