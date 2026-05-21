В Комсомольском районе мужчина украл две бетонные плиты с помощью манипулятора

В Комсомольском районе полицейские задержали подозреваемого в краже бетонных плит с территории строительного предприятия. Ущерб превысил 68 тысяч рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в дежурную часть ОМВД России по Комсомольскому району обратился руководитель участка предприятия, занимающегося строительством и ремонтом инфраструктурных объектов. Он заявил о хищении двух бетонных плит.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 50-летнего жителя города юности. Выяснилось, что в апреле текущего года он приехал на личном автомобиле на участок, заметил бетонные плиты и с помощью погрузочного манипулятора загрузил их в кузов. Похищенное имущество злоумышленник планировал использовать в хозяйственной деятельности.
Отделом дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Транспортное средство с похищенным имуществом изъято и помещено на специализированную стоянку.
