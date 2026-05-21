Верующие волгоградцы отмечают Вознесение Господне: смысл и традиции праздника

— После событий Воскресения Иисус Христос несколько раз являлся апостолам и проповедовал Царствие Божие. Это было не видение, это был живой учитель, из плоти и крови, свидетельство того, что Спаситель действительно воскрес из мертвых и тем самым победил смерть. Явления Христа ученикам были своего рода подготовкой ко дню Пятидесятницы — когда Дух Святой сошел на них, чтобы они могли проповедовать Воскресшего Христа всему миру, — рассказывают в волгоградской епархии. — Но это произойдет позже — через несколько дней после Вознесения, а пока Господь зовет апостолов в пригород Иерусалима — Вифанию. Там, на горе Елеон, они в последний раз видят Христа во плоти. Подняв руки, Он благословляет учеников и возносится на небо.