Знаменитый журналист Александр Любимов встретился с нижегородцами. Телеведущий провел в столице Приволжья две встречи.
На встрече с участницами «Женского лидерства» в КУПНО Александр Любимов рассказал о том, чем отличается телевидение в пору его работы на центральном канале и сегодняшнем дне тележурналистики, поделился профессиональными секретами журналиста и затронул тему семейных ценностей и воспитании детей — у Александра Любимова их четверо.
На «Кремлёвском лектории» разговор зашёл о будущем страны, о грядущих выборах и том, какие задачи будут стоять перед Россией после окончания СВО.
Многие, по словам Александра Любимова, сравнивают сегодняшнее время с кризисом девяностых. Но сегодня у страны гораздо больше возможностей и опыта, чтобы противостоять сложностям, и 90-е не повторятся. А мир, несмотря на все сложности, стал лучше.
«Иногда при взгляде на новости, кажется, что мир катится в пропасть, но если сравнить количество жертв и качество жизни людей тогда и сейчас, то ситуация стала лучше. Сегодня, я, как и многие, теряю близких, это больно, но вижу, что мир становится лучше. Я хорошо помню, как показывали голодающих детей в Африке — с огромными животами, мамы которых стояли в огромной очереди за водой, сегодня таких сюжетов нет. Почему? Потому что такой ситуации уже нет, — поделился журналист. — Драма современного мира в том, что медиа подаёт в новостях ситуации нетипичные — катастрофы, преступления».
Как подчеркнул Александр Любимов, искусство руководителя СМИ заключается в том, чтобы балансировать.
«Если вы поставите 15 катастроф подряд, система здравоохранение в городе ляжет, потому что не хватит реанимобилей. И их нужно разбить чем-то положительным. В моё время был удивительный блуждающий сюжет про бенгальскую тигрицу-альбиноса, у которой родилось два тигрёнка. Этот сюжет выходил то у нас в программе “Время”, то на России, то на НТВ. В разные дни, в разные месяцы говорили, что в таком-то зоопарке бенгальская тигрица-альбинос родила двух тигрят. Сначала я удивлялся — сколько же у нас тигриц, а потом решил выяснить, и я не нашёл такой тигрицы! В этом и есть суть новостей», — рассказал Александр Любимов.
Шла на встрече речь и о будущем журналистики, политической обстановке в стране и в мире, о роли СМИ в жизни страны, о правильной подаче материала, о том, как поднимались рейтинги за счёт интервью с лидерами общественного мнения.
Завершился вечер общим фото на память и благодарностями от зрителей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, как известный артист Александр Самойленко выступил перед нижегородскими школьниками и студентами в рамках проекта «Чтецкие программы».