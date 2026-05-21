Знаменитый журналист Александр Любимов встретился с нижегородцами

«Если вы поставите 15 катастроф подряд, система здравоохранение в городе ляжет, потому что не хватит реанимобилей. И их нужно разбить чем-то положительным. В моё время был удивительный блуждающий сюжет про бенгальскую тигрицу-альбиноса, у которой родилось два тигрёнка. Этот сюжет выходил то у нас в программе “Время”, то на России, то на НТВ. В разные дни, в разные месяцы говорили, что в таком-то зоопарке бенгальская тигрица-альбинос родила двух тигрят. Сначала я удивлялся — сколько же у нас тигриц, а потом решил выяснить, и я не нашёл такой тигрицы! В этом и есть суть новостей», — рассказал Александр Любимов.