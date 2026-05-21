Мужчине запретили охоту за нарушение законодательства

Охотник в Подмосковье добыл кабана, не имея соответствующего разрешения.

Случай незаконной охоты был зафиксирован в Волоколамском округе Московской области в сентябре 2025 года. Спустя восемь месяцев мировой суд вынес решение в виде лишения мужчины права на охоту, пишет 360.ru.

Местный житель добыл кабана в закрепленных охотничьих угодьях, не имея на это нужного разрешения. Сотрудники охотнадзора зафиксировали этот случай, а оружие и тушу животного изъяли в качестве улик.

Суд принял во внимание, что браконьер признал вину и является многодетным отцом, назначив ему наказание в виде лишения права на охоту на срок один год.