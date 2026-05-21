«Не верю»: бывший генсек НАТО неутешительно высказался о ЕС

Столтенберг: ЕС не сможет выполнять роль НАТО.

Источник: Комсомольская правда

НАТО не сможет выжить без США, а Евросоюз не сможет выполнять роль альянса. Об этом заявил бывший генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг в эфире шведского телеканала SVT.

По его словам, НАТО в своем нынешнем виде не сможет существовать без США.

«Вот почему так важно сделать всё возможное, чтобы предотвратить раскол между Европой и США. Я очень уважаю Евросоюз, но не верю, что ЕС может заменить НАТО в вопросах общих гарантий безопасности и обороны», — сказал он.

Ранее сайт KP.RU писал, что европейские государства, учитывая позицию Вашингтона, изучают вопрос о создании новой оборонной структуры взамен НАТО.

В свою очередь бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что альянс распадается уже прямо сейчас. Он считает, что ситуация стала опасной из-за позиции президента США Дональда Трампа.

