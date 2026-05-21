«Алые паруса» пройдут в закрытом формате

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешение на проведение ежегодного праздника выпускников «Алые паруса», который состоится 27 июня.
В этом году организаторы вновь сделали выбор в пользу строгого закрытого формата. Основной площадкой станет Дворцовая площадь и Дворцовая набережная, которые будут полностью изолированы — попасть туда можно будет только по именным пригласительным билетам, предназначенным исключительно для выпускников.
Официальная продажа билетов на мероприятие не предусмотрена.