Нижегородская область расширит сотрудничество в сфере образования с Мьянмой

Нижегородская область и Республика Союз Мьянма планируют укрепить связи в научно-образовательной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Мьянманская делегация прибыла в столицу ПФО для участия в конференции ЦИПР. На встрече с губернатором Глебом Никитиным представителям республики рассказали о ведущих нижегородских вузах, а также об ИТ-кампусе мирового уровня «НЕЙМАРК».
По словам главы Нижегородской области, в этом учебном году студентами высших учебных заведений региона стали порядка 7000 уроженцев стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе десять граждан Мьянмы.
«Они обучаются по направлению “ядерная энергетика и теплофизика” в одном из главных технических университетов не только региона, но и России — Нижегородском государственном техническом университете имени Алексеева. Я думаю, что, объединив усилия с республикой, мы могли бы увеличить число мьянманских студентов», — отметил Глеб Никитин.
Стороны выразили заинтересованность в обмене научным опытом и увеличении числа студентов из Мьянмы в нижегородских вузах.
Министр науки и технологий иностранного государства Мьоу Тейн Чжо рассказал, что перед поездкой он изучил регион и узнал, что Нижегородская область — один из ведущих академических и индустриальных центров России. Делегация посетила ИТ-кампус «Неймарк» и отметила его очень высокий уровень. Также гостям покажут НГТУ им. Р. Е. Алексеева: там они ознакомятся с научно-технической базой вуза, обсудят возможности взаимовыгодного сотрудничества и встретятся со студентами из Мьянмы.
