В Хабаровском краевом институте развития образования состоялась ярмарка вакансий для студентов колледжей и техникумов «Работай в Хабаровском крае». Будущие молодые специалисты познакомились с представителями крупнейших предприятий региона, получили рекомендации по построению карьеры и отработали навыки самопрезентации и подготовки к собеседованию, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В Хабаровском крае реализуются масштабные проекты, что создает высокий спрос на квалифицированные кадры рабочих специальностей. Предприятия транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, промышленности, ЖКХ и телекоммуникаций ищут электромонтеров, сварщиков, слесарей-наладчиков, специалистов по тепло— и газоснабжению, техников по эксплуатации подвижного состава, строителей, операторов станков и судоводителей. В этом году система среднего профессионального образования выпустит более 9400 молодых специалистов, готовых включиться в работу на ключевых объектах региона», — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.
В Хабаровском крае студенты колледжей и техникумов встретились с работодателями. Фото: Хабаровский краевой институт развития образования.
На ярмарке «Работай в Хабаровском крае» более 300 студентов техникумов и колледжей получили возможность пообщаться с представителями 30 предприятий региона. Среди них — АО «ННК‑Хабаровский НПЗ», МУП г. Хабаровска «Тепловые сети», МУП г. Хабаровска «Водоканал», АО «Дальхимфарм», АО «ДГК», СП «Хабаровская ТЭЦ‑1» и другие.
«Приглашаем студентов на производственную практику, а молодых специалистов ждем на работу. В настоящий момент открыто 15 вакансий: от водителя до бухгалтера», — подчеркнули представители АО «Хабаровский Аэропорт».
Студентам рассказали об актуальных вакансиях, требованиях к кандидатам и условиями трудоустройства. Работодатели провели предварительный отбор потенциальных кандидатов и наметили пути дальнейшего сотрудничества с образовательными организациями — по вопросам целевого обучения, стажировок и трудоустройства выпускников.
Например, студент Хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания Виктор Васендин обучается по специальности «Электромонтаж промышленных и гражданских зданий». Молодой человек дополнительно занимается с мастером производственного обучения.
«После выпуска хочу работать именно по профессии. Для электромонтера важно разбираться в электрических схемах и уметь выполнять широкий спектр задач общепромышленного назначения. Недавно изучил работу щита промышленной автоматизации. Он предназначен для автоматизации промышленных процессов, в том числе для управления электродвигателями. Сигнал поступает на датчики, и по определенной программе выполняются необходимые действия. На насосных станциях такие щиты следят за объемом жидкости в баках, контролируют скорость ее подачи. Освоить работу с такими системами — важный шаг к успешной карьере», — поделился Виктор Васендин.
В Минобрнауки подчеркнули, что Хабаровский край демонстрирует высокие результаты по трудоустройству выпускников СПО. По данным Роструда, в 2024 году работу нашли 88,1% молодых специалистов региона — это выше средних показателей как по Дальневосточному федеральному округу (84,1%), так и по России в целом (85,8%.). По оперативным данным руководителей профессиональных образовательных организаций — по итогам выпуска 2025 года трудоустроено 89,4% выпускников.