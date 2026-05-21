В Хабаровском крае студенты колледжей и техникумов встретились с работодателями

«После выпуска хочу работать именно по профессии. Для электромонтера важно разбираться в электрических схемах и уметь выполнять широкий спектр задач общепромышленного назначения. Недавно изучил работу щита промышленной автоматизации. Он предназначен для автоматизации промышленных процессов, в том числе для управления электродвигателями. Сигнал поступает на датчики, и по определенной программе выполняются необходимые действия. На насосных станциях такие щиты следят за объемом жидкости в баках, контролируют скорость ее подачи. Освоить работу с такими системами — важный шаг к успешной карьере», — поделился Виктор Васендин.