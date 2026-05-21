Ремонт тепловых сетей на пересечении улиц Суворова и Фурманова могут завершить раньше срока

Тепломагистраль вдоль улицы Суворова — основная для Южного микрорайона. Участок протяженностью 200 метров не ремонтировали около 25 лет. Реконструкция позволит обеспечить надежное теплоснабжение и подачу горячей воды для тысяч хабаровчан. Работы проходят в сложных условиях — близко расположены другие коммуникации, идет плотный транспортный поток, к тому же есть риск обвала грунта. Несмотря на объективные трудности, мэр Сергей Кравчук поставил перед энергетиками задачу: мобилизовать силы и завершить основные работы на 15−20 дней раньше запланированного — к 20−25 августа. Потом на участке проведут работы по благоустройству — этим займутся специалисты «Горзеленстроя».