Температура воздуха в Хабаровске поднимется до пика этой недели

Каким будет финальный рабочий день этой недели перед выходными? Судя по прогнозу Дальневосточного УГМС, жарким. Причем, 22 мая можно считать самым теплым днем на этой семидневке в целом, потому как постепенно растущая все эти дни температура воздуха больше не прибавит и градуса. Напротив, в субботу и воскресенье она вновь упадет на несколько отметок, предупреждает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Хабаровске столбик термометра в обеденные часы покажет +26..+28 °C, а ночью возможен небольшой дождь при +8..+10 °C. Ветер юго-западный, 5−10 м/c.
В Комсомольске-на-Амуре ясный день при температуре +25..+27 °C, ночные показатели будут в пределах +6..+8 °C. Ветер южный, 6−11 м/c.
На юге местами предстоящей ночью вероятен небольшой дождь, а температура при этом не опустится ниже +9..+12 °C. Днем без осадков и прогреваться будет до +25..+28 °C. Ветер юго-западный, 6−11 м/c.
На севере Хабаровского края тоже довольно тепло — ночью температура не опустится ниже 0 , а будет в пределах +1..+3 °C, днем до +11..+13 °C. Однако это на Охотском побережье, местами будет и теплее — около +3..+7 °C и +22..+26 °C соответственно. Ветер слабый, разных направлений.
Тем временем вода в Амуре у Хабаровска прогрелась до +13°C, а уровень составляет 135 см. Рядом с Комсомольском-на-Амуре воды колеблется у отметки 155 см, а около Николаевска-на-Амуре — 130 см.