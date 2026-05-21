Четыре пляжа откроют для красноярцев на острове Татышев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. К летнему сезону подготовят четыре официальные зоны отдыха у воды.

Источник: НИА Красноярск

Пляжи будут работать на острове Татышев — у Октябрьского моста, в районе залива Стрелка, а также на озерах Тихое и Зеркальное. Там можно будет загорать, а открытие купания возможно только после заключения Роспотребнадзора о безопасности воды.

По данным МАУ «Татышев-парк», пляжные зоны смогут принять более 1600 человек. Подготовка к летнему сезону уже идет, на отдельных территориях завозят песок и устанавливают инфраструктуру для отдыха.

Также в городе определены 13 мест, где купание запрещено. Среди них — Абаканская протока, другие водоемы Татышев-парка, озера в районе Песчанки и водоем в районе парка «Октябрьский». На таких территориях установят 311 предупреждающих знаков.

Для предотвращения несчастных случаев летом будут проводить ежедневные рейды с участием МЧС, полиции и городских служб. Также жителей будут информировать через СМС-рассылки о запрете купания в необорудованных местах, сообщает пресс-служба Горсовета.

