Строительная фирма в Калининграде заплатила миллион за двухлетнюю просрочку апартаментов

В Ленинградском районе Калининграда судебные приставы взыскали со строительной компании 1 млн рублей.

Источник: KaliningradToday

Дольщик заключил договор долевого участия, полностью оплатил нежилое помещение площадью 46 квадратных метров, но застройщик не уложился в сроки и два года не передавал объект.

Суд встал на сторону покупателя и назначил неустойку. Добровольно компания платить не стала. Тогда приставы арестовали счета должника, а также запретили регистрационные действия с имуществом фирмы: пятью помещениями, четырьмя машино-местами, зданием и автомобилем Geely Monjaro 2024 года.

Чтобы снять ограничения, застройщик погасил долг и заплатил исполнительский сбор — 122 тысячи рублей. Деньги перечислят взыскателю и в бюджет.

