Строительная фирма в Калининграде заплатила миллион за двухлетнюю просрочку апартаментов

Дольщик заключил договор долевого участия, полностью оплатил нежилое помещение площадью 46 квадратных метров, но застройщик не уложился в сроки и два года не передавал объект.
Суд встал на сторону покупателя и назначил неустойку. Добровольно компания платить не стала. Тогда приставы арестовали счета должника, а также запретили регистрационные действия с имуществом фирмы: пятью помещениями, четырьмя машино-местами, зданием и автомобилем Geely Monjaro 2024 года.
Чтобы снять ограничения, застройщик погасил долг и заплатил исполнительский сбор — 122 тысячи рублей. Деньги перечислят взыскателю и в бюджет.
