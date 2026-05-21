Филиал Третьяковской галереи в Калининграде признали музеем года. Об этом в МАХ написал губернатор Алексей Беспрозванных. Глава региона отметил, что радостную новость ему прислали из Москвы.
Наш филиал победил в Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева.
«Это очень круто, пожалуй, высшая музейная награда страны. Обогнали знаменитый Петергоф», — прокомментировал губернатор.
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны.