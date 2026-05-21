Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске проверяют сообщения о мужчине с «пистолетом» на Ульяновской

Жители сообщили о мужчине с предметом, похожим на пистолет.

В Хабаровске сотрудники полиции проводят проверку информации о возможных хулиганских действиях в Индустриальном районе, — сообщает МАХ-канал «Полиция Хабаровска».

Поводом стала публикация в соцсетях, в которой утверждается, что на улице Ульяновской неизвестный мужчина якобы производил выстрелы в общественном месте из предмета, похожего на пистолет.

В УМВД России по городу Хабаровску уточнили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.