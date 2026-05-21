В Хабаровске проверяют сообщения о мужчине с «пистолетом» на Ульяновской

В Хабаровске сотрудники полиции проводят проверку информации о возможных хулиганских действиях в Индустриальном районе, — сообщает МАХ-канал «Полиция Хабаровска».
Поводом стала публикация в соцсетях, в которой утверждается, что на улице Ульяновской неизвестный мужчина якобы производил выстрелы в общественном месте из предмета, похожего на пистолет.
В УМВД России по городу Хабаровску уточнили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.